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Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:26 Son Güncelleme: 10.11.2021 11:38

Aşil uyuşturucuyu sebzenin altında buldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Aşil uyuşturucuyu sebzenin altında buldu

Adana’da polis uyuşturucu sevkiyatında kullanılan bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramalarda sebze kasaları arasına gizlenen 9 ayrı pakette tam 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da polis, şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasındaki sebzelerin altında zulalanmış 9 ayrı pakette tam 99 kilo 450 gram esrar ele geçirdi.

"Aşil" uyuşturucuyu sebzenin altında buldu | Video

Olayla ilgili gözaltına alınan 41 yaşındaki araç sürücüsü B.D. de tutuklandı.

İHBAR GELDİ

Doğu illerinden Adana'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılıp, bunun da 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin tüm giriş ve çıkışlarını tuttu. Yürütülen soruşturmada sevkiyatta kullanılacak olan aracın plakası tespit edildi ve B.D.'nin yönetimindeki kamyonet takibe alındı.

AŞİL TEPKİ VERDİ

Söz konusu kamyonet, bir süre takip edildikten sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. B.D. gözaltına alınırken, araçta da özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Aşil' ile kapsamlı bir arama yapıldı. Köpek, arka kasadaki sebze kasalarına uyarı verince ekipler de bu alana yoğunlaştı. Aramalarda 9 ayrı paket içinde tam 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Emniyette susma hakkını kullanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aşil uyuşturucuyu sebzenin altında buldu
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