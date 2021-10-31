Aşılama hızlandı tek kırmızı il Şanlıurfa

Aşılamada yaş sınırının 12'ye düşmesi ve yurdun dört bir yanında yapılan aşı çağrılarıyla birlikte illerin yeni risk durumları da haritaya yansıdı. Türkiye'de 48 milyon 578 bin 875 vatandaş çift doz aşı yaptırırken 81 ilin tamamında aşılama oranı yüzde 50'yi geçti. Ülke genelinde 1, 2. ve 3. doz aşılarını yaptıran insan sayısı 116 milyon 149 bin 655 oldu. Çift doz aşılama oranı Ankara'da yüzde 77.8, İzmir'de yüzde 80'i bulurken aralarında Antalya, Samsun, Trabzon, Kocaeli, Manisa ve Eskişehir'in de olduğu büyükşehirler düşük risk kategorisinde yer aldı.
İSTANBUL MAVİYE YAKIN
İstanbul, Kayseri
, Malatya
ve Hatay
gibi büyükşehirler de aşılama yüzdeleriyle düşük riske geçmeye yaklaştı. Çift doz aşılama oranları İstanbul'da yüzde 72,2, Kayseri'de 74,2, Malatya'da 70,4 ve Hatay'da 74,3'e ulaştı.Yüzde 76 aşılanma oranına ulaşan Kırıkkale
mavi renge geçiş yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" paylaşımında bulundu.
TEK KIRMIZI ŞANLIURFA
Yaygın aşılamanın artmasıyla daha önce çok yüksek risk kategorisinde bulunan birçok il de tehlikeyi atlattı. Bingöl, Bitlis, Mardin, Siirt ve Batman gibi illerde aşılama oranları son 1 ay içerisinde yüzde 55'in üzerine çıktı. Çok yüksek risk kategorisinde ise yüzde 52,8'lik aşılanma oranıyla sadece Şanlıurfa
kaldı.
10 BİN KİŞİLİK MAHALLEDE 500 KİŞİ AŞI YAPTIRMADI
Koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında mavi renkte bulunan Amasya
'da 279 bin 991 olan hedef nüfusta 1. doz aşı yaptıranların oranı yüzde 90.71, ikinci doz aşılama oranı ise yüzde 84.29 olarak kayıtlara geçti. Bu oranı çoğaltmak için faaliyetler sürdüren Amasya İl Sağlık Müdürlüğü muhtarlıklarla iletişimini artırdı. Hızırpaşa Mahallesi muhtarlığında aşı ekibi görev aldı. Muhtarlığa ekibin geleceğini bir gün önceden telefon, anons ve sosyal medyadan duyuran Hızırpaşa Mahallesi Muhtarı Öngül, gün boyunca gelen kişi sayısının 13 olduğunu açıkladı. Öngül, "Ancak 13 kişiyi aşılayabildik. Mahalle nüfusumuz 10 bine yakın. Verilere göre 500 aşısız 10 bin kişilik bir mahallede çok fazla ve tedirgin edici" dedi.