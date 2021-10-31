Giriş Tarihi: 31.10.2021

Aşılama hızlandı tek kırmızı il Şanlıurfa ANKARA

Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı koronavirüs aşı seferberliğinde şu ana kadar yapılan aşı sayısı 116 milyonu geçti. 18 yaş üstü nüfusun da yüzde 78’i çift doz aşılandı