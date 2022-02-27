Asılsız şikâyet boşanma nedeni

Yargıtay, boşanma davalarıyla ilgili emsal bir karara daha imza attı. Gaziantep'te yaşayan A.Y. ve S.Y. çifti, Gaziantep 3. Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı. Koca A.Y., eşinin kendisi hakkında polise asılsız şikayette bulunduğunu öne sürdü. Kadın S.Y. ise geçimsizlik yaşadıklarını iddia etti. Yerel mahkeme, yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddine karar verdi. Bunun üzerine, koca A.Y. temyiz isteminde bulunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, dosyayla ilgili olarak incelemesini tamamladı.
Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, S.Y.'nin eşi A.Y. hakkında asılsız şikayette bulunduğunun anlaşıldığından bahsedilen daire kararında, "Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir" denildi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararını değerlendiren avukat Ecem Yıldırım, eş hakkında asılsız şikayette bulunma, iftira atma gibi davranışların genel boşanma sebepleri arasında yer aldığına değindi. Yıldırım, bu davranışların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olacağı için açılan boşanma davası ile taraflar hakkında boşanma kararına hükmedilmesinin mümkün olabildiğini kaydetti.