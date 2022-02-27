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Giriş Tarihi: 27.2.2022 10:37 Son Güncelleme: 27.2.2022 11:36

Asılsız şikayet boşanma nedeni

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Asılsız şikayet boşanma nedeni

Yargıtay, boşanma davalarıyla ilgili emsal bir karara daha imza attı. Gaziantep'te yaşayan A.Y. ve S.Y. çifti, Gaziantep 3. Aile Mahkemesinde karşılıklı boşanma davası açtı. Koca, eşinin kendisi hakkında polise asılsız şikayette bulunduğunu belirtirken, kadın ise geçimsizlik yaşadıklarını iddia etti. Erkeğin davasının reddeden yerel mahkemenin kararını ise Yargıtay bozdu. 2. Hukuk Dairesi kocası hakkında asılsız şikayette bulunan kadını kusurlu bularak boşanmalarına hükmedilmesi gerektiğini belirtti.

Gaziantep'te yaşayan A.Y. ve S.Y. çifti, Gaziantep 3. Aile Mahkemesinde karşılıklı boşanma davası açtı. Koca A.Y., eşinin kendisi hakkında polise asılsız şikayette bulunduğunu öne sürdü. Kadın S.Y. ise geçimsizlik yaşadıklarını iddia etti. Yerel mahkeme, yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddine karar verdi. Bunun üzerine, koca A.Y. temyiz isteminde bulunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, dosyayla ilgili olarak incelemesini tamamladı.

"KADININ EŞİ HAKKINDA ASILSIZ ŞİKAYETTE BULUNDUĞU ANLAŞILDI"
Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, S.Y.'nin eşi A.Y. hakkında asılsız şikayette bulunduğunun anlaşıldığından bahsedilen daire kararında, "Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir" denildi.

"ERKEĞİN DAVASININ KABULÜ GEREKİR"
Olayların akışı karşısında A.Y.'nin dava açmakta haklı olduğu kaydedilen kararda, bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, A.Y.'nin boşanma davasının kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddinin doğru bulunmadığı belirtildi. Daire, belirttiği sebeplerle yerel mahkemenin kararını bozdu.

"ASILSIZ ŞİKAYET, İFTİRA GENEL BOŞANMA SEBEBİ"
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararını değerlendiren avukat Ecem Yıldırım, eş hakkında asılsız şikayette bulunma, iftira atma gibi davranışların genel boşanma sebepleri arasında yer aldığına değindi. Yıldırım, bu davranışların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olacağı için açılan boşanma davası ile taraflar hakkında boşanma kararına hükmedilmesinin mümkün olabildiğini kaydetti.

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Asılsız şikayet boşanma nedeni
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