Asilzade yürüyüşünün bedeli 400 bin ruble

Moskova'da Yuri adında bir kişi, Avito'ya 'asilzade gibi yürüme' eğitimi ilanı verdi. Moskviçmag dergisinin haberine göre eğitim için istenen ücret 400 bin ruble, yani 4 bin 300 dolar. İlan sahibi, eğitim ücretinin yüksek oluşunu "Bir ders için 400 bin ruble pahalı gelebilir, ancak toplumda bir adım öne geçmek için bu sadece küçük bir miktar" sözleriyle yorumluyor. Yuri eğitimin içeriğini ise "Asil yürüyüş, A noktasından B noktasına zarif bir şekilde gitmekle ilgili değildir. Bu, boş yere zaman kaybetmemek ve yürüyüşü en basit yöntemle kişisel gelişim için bir pratiğe dönüştürmekle ilgilidir" şeklinde açıklıyor. İlan sahibine göre "Saray, chi enerjisini biriktiren bir avludan" başka bir şey değil.