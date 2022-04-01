Haberler Yaşam Haberleri Kazdağları’nda korkutan yangın
Giriş Tarihi: 2.4.2022

Kazdağları’nda korkutan yangın

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Kazdağları’nda korkutan yangın
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları eteklerinde bulunan tarım arazisinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, kuvvetli lodosun etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Tarlada toplanan dalların yakılması sırasında başladığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. İstanbul, Bursa ve Balıkesir'den gönderilen takviye ekiplerin de çalışmalara katıldığını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının üç ayrı noktada devam ettiğini belirtti. Bilecik ile Aydın'ın Karpuzlu, Muğla'nın Kavaklıdere ve İzmir'in Dikili ilçelerinde çıkan, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar ise yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde Ramazan heyecanı: 88 yıl sonra bir ilk...
CHP ve HDP'yi eleştirdiği için görevden alınmıştı! Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: Karar bana bildirilmemişti
Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açacak: O süre 25 dakikaya düşüyor...
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Rus topraklarını vurdu: Petrol rafinerisinde yangın
Son dakika: Bakan Koca "Çok mutluyuz" diyerek duyurdu! İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi
AP Başkanı Roberta Metsola, Kiev’de Zelenski ile bir araya geldi! Ukrayna’ya üç konuda söz verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazdağları’nda korkutan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA