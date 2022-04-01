Kazdağları’nda korkutan yangın

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları eteklerinde bulunan tarım arazisinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, kuvvetli lodosun etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Tarlada toplanan dalların yakılması sırasında başladığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. İstanbul, Bursa ve Balıkesir'den gönderilen takviye ekiplerin de çalışmalara katıldığını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının üç ayrı noktada devam ettiğini belirtti. Bilecik ile Aydın'ın Karpuzlu, Muğla'nın Kavaklıdere ve İzmir'in Dikili ilçelerinde çıkan, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar ise yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.