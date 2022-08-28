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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Aşiret düğününde 2.5 milyonluk takı

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Aşiret düğününde 2.5 milyonluk takı
Van'da yaşayan Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in mimar oğlu Samet Demir ile mimar Nur Demir, Edremit ilçesindeki otelde dünyaevine girdi. Sağdıçlığını Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğünde, Şerefan aşiretine mensup iş insanı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkâri ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli yer aldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 2.5 milyon lira değerinde takı ve para takıldı. Damadın babası Mehmet Demir, düğünlerine katılan davetlilere teşekkür etti.

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Aşiret düğününde 2.5 milyonluk takı
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