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Giriş Tarihi: 28.8.2022 10:48

Aşiret düğününde gelinle damada 2,5 milyon liralık takı ve para

Van'da, Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir ile Nur Demir, dünyaevine girdi. İran, Irak, Van ve Hakkari'den yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damada 2,5 milyon liralık takı ve para takıldı.

DHA
Aşiret düğününde gelinle damada 2,5 milyon liralık takı ve para

Van'da yaşayan Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in mimar oğlu Samet Demir ile mimar Nur Demir, Edremit ilçesindeki otelde dünyaevine girdi. Sağdıçlığını Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğünde; Şerefan aşiretine mensup iş insanı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli yer aldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 2,5 milyon liralık takı ve para takıldı. Damadın babası Mehmet Demir, düğünlerine katılan davetlilere teşekkür etti.

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Aşiret düğününde gelinle damada 2,5 milyon liralık takı ve para
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