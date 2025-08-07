Aşiret mensubu kanaat önderiydi şimdide sahte mühendis oldu: Kendisini “itibar suikasti” yapıldı diye savundu

Türkiye gündemine oturan sahte diploma soruşturmasında kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Baraj yapan sahte mühendisler, sahte doktorla ve daha niceleri. İşte o isimlerden biride Atatürk Üniversitesi diploması sahte şekilde düzenlenen, Mardinli Recepoğlu aşiretine mensup. Aynı zamanda Nizam-ı Cedid Derneği Başkanı Sahte inşaat mühendisi Nizam Perk'ti.

İTİBAR SUİKASTİ YAPILDI



Kendisinin herhangi bir fakülte yahut yüksekokul mezuniyeti bulunmadığını, adına oluşturulan mezuniyet kaydını ilk defa ifade verirken öğrendiğini, bu şekilde bir mezuniyet kaydı oluşturulması amacıyla hiç kimseyle iletişime geçmediğini, siyasetçi olmasından ötürü itibar suikastine uğradığını

düşündüğünü, e-Devlet üzerinden yapılan mezuniyet sorgulamalarını kendisinin yapmadığını, e-Devlet şifrelerinin muhasebecisinde de bulunduğunu, dolayısıyla bu sorgulamaların kendisi tarafından yapılmadığını, üzerine atıldığı hiçbir suçu kabul etmediğini ifade ederek kendisini savundu.

İNŞAAT MÜHENDİSİ GİBİ GÖRÜNEN MÜTEAHHİT: MEHMET BAYKARA

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuymuş gibi gösterilen Mehmet Baykara, başında bulunduğu Malamira İnşaat şirketiyle Ilısu, Şırnak ve Uludere barajı gibi dev projelere imza attı. Oysa diploması yoktu. Sistem, onu mühendis yapmıştı.

DİPLOMASIZ HUKUKÇU, SABIKALI ÜNİVERSİTE YÖNETİCİSİ: MUHAMMET KAYA

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden sahte mezuniyetle kaydı oluşturulan Muhammet Kaya, Antalya Belek Üniversitesi Genel Sekreter Vekilliği görevindeydi. Üstelik arşivinde "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçları da vardı.

AŞİRET LİDERİ, DERNEK BAŞKANI, SAHTE MÜHENDİS: NİZAM PERK

TARİH DİPLOMASI DA YALAN ÇIKTI: 'ŞEHZADE' ABDÜLHAMİT KAYIHAN OSMANOĞLU

Osmanlı hanedanından geldiğini iddia eden Abdülhamit Kayihan Osmanoğlu, Devlet-i Aliyye Ocakları'nın genel başkanı ve kamuoyunda "şehzade" olarak tanınıyor. 2018–2023 arasında Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesiydi. Ancak Atatürk Üniversitesi tarih diploması da gerçek değil.

INSTAGRAM'DA "DR.", GERÇEKTE SAHTEKÂR: ABDULLAH VOLKAN UÇAK

Ege Üniversitesi Psikoloji lisansı ve Klinik Psikoloji yüksek lisansı da sahte çıktı. Ancak Abdullah Volkan Uçak, Instagram'da yüz binlerce takipçili "Dr. Volkan Uçak" hesabıyla seans yapıyor, danışanlardan 4 bin 500 TL ücret alıyordu. Resmi psikolog kaydı yok.

DİPLOMASIZ İNŞAAT MÜHENDİSİ: EMRE GÖKDEMİR

Ege Üniversitesi inşaat mühendisliği diploması sahte olarak düzenlenen Emre Gökdemir, Ankara'da Gökdemir İnşaat firmasının sahibi ve Keçiörengücü Spor Kulübü'nün ana sponsoru. Sahte diplomayla hem sektör hem spor dünyasında yükseldi.