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Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:14 Son Güncelleme: 12.11.2021 14:26

Aşırı doz ölümünün ardından operasyon: 1 gözaltı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Aşırı doz ölümünün ardından operasyon: 1 gözaltı

Trabzon'da önceki gün 24 yaşındaki gencin aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki evinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki Altahan A'nın evinde yapılan aramada sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından harekete geçen Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube ekipleri, Altahan A'nın uyuşturucuyu temin ettiği kişiyi tespit etti.

Ekipler, belirledikleri adresteki İ.A'nın evine operasyon düzenledi. Savcılık izniyle düzenlenen operasyonda evde arama gerçekleştirildi. Aramada, 33 gram metamfetamin, 14 sentetik ecza, bir miktar kenevir tohumu, 8 şırınga, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A. adlı şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Hayatını kaybeden gencin ölümünün aşırı doz uyuşturucu alımıyla gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu raporuyla belirleneceği öğrenildi.

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Aşırı doz ölümünün ardından operasyon: 1 gözaltı
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