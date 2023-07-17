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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Aşırı hız 17 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu

MEHMET AL MEHMET AL
Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Aşırı hız 17 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu
Başakşehır'de kiralık otomobille seyir halinde olan 19 yaşındaki sürücü, bisikletle giden 17 yaşındaki Atakan Çağlar'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün 50 kilometre hız sınırı olan yolda 106 kilometreyle gittiği öğrenildi.



Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. H.Ç.'nin kullandığı 73 M 1006 plakalı minibüs, Niğde-Ankara otoyolu Yazıhüyük kavşağı yakınlarında bariyere çarparak yol kenarına devrildi. Yaralanan sürücü ve araçta bulunan 23 kişi, ambulanslarla Niğde ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.



Minibüstekilerin Şırnak'tan Düzce'ye gitmek üzere yola çıkan tarım işçileri olduğu öğrenildi. Yaralanan 4 işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı aileden 4 kişinin içinde olduğu otomobil 40 metrelik uçurumdan düştü. Kazada 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. -

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Aşırı hız 17 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu
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