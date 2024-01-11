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Giriş Tarihi: 12.1.2024

Aşırı hız Beyza Nur’u hayattan kopardı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Aşırı hız Beyza Nur’u hayattan kopardı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Koç Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Beyza Nur Gecü, geçen pazartesi günü okuldan çıktıktan sonra, ailesini telefonla arayıp arkadaşlarına uğrayacağını söyledi. Uğur Mumcu Bulvarı kıyısındaki kaldırımda yürüdüğü sırada aşırı hız yaptığı iddia edilen Ü.U.'nun kullandığı cip, virajda kontrolden çıktı. Savrulan cip, kaldırıma çıkarak Beyza Nur'a çarptı. Kadın sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan talihsiz kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Beyza Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Beyza Nur Gecü, 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi. Ü.U., ise çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aşırı hız Beyza Nur’u hayattan kopardı
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