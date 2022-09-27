Aşırı hız can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Konya-Aksaray karayolunun 80'inci kilometresinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada Alaaddin Kılınç idaresindeki hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampolde bulunan beton direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontrol sonucu sürücü Kılınç ile araçta yolcu olarak bulunan Nurettin Kılınç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumları ağır olan 3 yaralı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.