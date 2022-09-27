Haberler Yaşam Haberleri Aşırı hız can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 27.9.2022 16:46 Son Güncelleme: 27.9.2022 16:47

Aşırı hız can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Konya’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktığı ileri sürülen hafif ticari aracın beton direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişide yaralandı.

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Aşırı hız can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Konya-Aksaray karayolunun 80'inci kilometresinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada Alaaddin Kılınç idaresindeki hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampolde bulunan beton direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontrol sonucu sürücü Kılınç ile araçta yolcu olarak bulunan Nurettin Kılınç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumları ağır olan 3 yaralı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Aşırı hız can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
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