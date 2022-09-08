Aşırı hız felaketi getirdi! Bursa’da korkunç kaza

Kaza, saat 22.30 sıralarında İznik Orhangazi Yolu, Orhaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İznik'ten Orhangazi istikametine seyir halinde bulunan Erkan Atalp idaresindeki kamyonet iddiaya göre aşırı hız nedeniyle virajlı yolda kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada kullanılmaz hale gelen kamyonette sıkışan sürücünün yardımına koşan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçta sıkışan sürücü Erkan Atalp'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Erkan Atalp'in cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.