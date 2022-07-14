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Giriş Tarihi: 14.7.2022 01:24 Son Güncelleme: 14.7.2022 01:32

Aşırı hız ölüm getirdi

Niğde’nin Bor İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

HAYRETTİN YENEL
Aşırı hız ölüm getirdi

Niğde istikametinden Bor istikametine seyreden E.D. (27) yönetimindeki otomobil Niğde Üniversitesi BESYO karşısında önce orta refüje çıktı sonra 3 ağacı da parçalayarak takla attı.

Otomobilin TOKİ Kavşağı'ndan Bor İlçe merkezine doğru çok hızlı olduğu öğrenildi. Otomobilin takla attığı sırada sürücü E.D. araçtan yaklaşık 15 metre karşı yola savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri E.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sırasında çok sayıda araç ve vatandaş kazanın olduğu noktaya geldi. Polis ekiplerinin defalarca uyarmasına rağmen kalabalık dağılmadı. E.D.'nin Bor ilçesinde tanınan bir ailenin oğlu olduğu öğrenildi.

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Aşırı hız ölüm getirdi
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