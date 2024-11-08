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Giriş Tarihi: 8.11.2024 10:33 Son Güncelleme: 8.11.2024 11:00

Aşırı hız ölümle bitti: 40 metre şarampole yuvarlandı

Bursa'nın aşırı hız ve dikkatsizlik direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, taklalar atarak 40 metrelik şarampole uçtu. Kaza sonrası sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Aşırı hız ölümle bitti: 40 metre şarampole yuvarlandı

Mudanya ilçesi Aydınpınar mevkiinde gece 03.00 sıralarında seyir halinde olan Emre Tokça'nın kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil, taklalar atarak 40 metrelik şarampolden aşağı yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diğer yandan itfaiye kurtarma ekipleri de bölgeye geldi. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde sürücü Emre Tokça'nın hayatını kaybettiği belirledi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı

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Aşırı hız ölümle bitti: 40 metre şarampole yuvarlandı
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