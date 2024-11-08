Aşırı hız ölümle bitti: 40 metre şarampole yuvarlandı

Mudanya ilçesi Aydınpınar mevkiinde gece 03.00 sıralarında seyir halinde olan Emre Tokça'nın kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil, taklalar atarak 40 metrelik şarampolden aşağı yuvarlandı.



Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Diğer yandan itfaiye kurtarma ekipleri de bölgeye geldi. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı.



Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde sürücü Emre Tokça'nın hayatını kaybettiği belirledi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı