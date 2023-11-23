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Giriş Tarihi: 23.11.2023

Aşırı hız ve hatalı sollama 4 kişilik aileyi yok etti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Aşırı hız ve hatalı sollama 4 kişilik aileyi yok etti
Konya'nın Akören İlçesinde, Emre Çakar'ın kullandığı otomobil, Nuri Çalmandalı'nın (29) kullandığı pancar yüklü kamyonun kasasına çarptı. Hız ibresi 130 kilometrede takılı kalan ve hurdaya dönen otomobilde bulunan Hasan Işıkgün (25) eşi Ebide Nur Işıkgün (19) ile çocukları Bahar (2) ile 10 aylık Fatma Feyza Işıkgün hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınankamyon sürücüsü serbest bırakıldı.
Misafirlikten döndüğü öğrenilen aileden geriye ise çiftçilikle uğraşan Hasan Işıkgün'ün sosyal medya hesabından yaptığı, "Herkes yaşamak istediği hayatı değil, yaşamak zorunda kaldığı kaderi yaşar" paylaşımı kaldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, TIR'la çarpışan taksideki Irak uyruklu Eyyüb Ahmed Arap (45) ve Nevzat Çınar (35) ölürken, biri ağır 4 Irak uyruklu da yaralandı. TIR sürücüsü ve taksi şoförü gözaltına alındı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki Ali Muratoğlu (43) ve Barış Türkan (45) ölürken, sürücü Ali Cemal Su yaralandı.

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Aşırı hız ve hatalı sollama 4 kişilik aileyi yok etti
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