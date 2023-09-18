Aşırı hız yakın arkadaşları ayırdı

İstanbul Bakırköy'de aşırı hız can aldı. Sahil yolunda hız sınırını aşarak ilerleyen Burçin K.'nın kullandığı araç, Muhammed Alptekin (21) ve Özgür Demir'in (19) bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada Alptekin olay yerinde hayatını kaybederken, Demir kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. Kaçtıktan sonra yakalanan sürücü Burçin K. ise tutuklandı. Niğde ve Denizli'de yaşanan motosiklet kazalarında ise 4 kişi hayatını kaybetti.Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isteyen 4 kişiye hızla gelen bir otomobil çarptı. Kazada Hatice Yavuz, kardeşi Vahibe Yavuz ve Mehmet Seydoş İçier hayatını kaybetti. Yavuz kardeşlerin babalarının taziyesi için İstanbul'dan kente gittiği öğrenildi.Samsun, Malatya ve Şanlıurfa'daki kazalarda ise 4 kişi hayatını kaybetti.