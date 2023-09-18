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Giriş Tarihi: 19.9.2023

Aşırı hız yakın arkadaşları ayırdı

Bakırköy’de Burçin K.’nın kullandığı araç, motosikletli gençlere çarptı. Muhammed Alptekin (21) öldü, Özgür Demir (19) yoğun bakıma alındı

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Aşırı hız yakın arkadaşları ayırdı
İstanbul Bakırköy'de aşırı hız can aldı. Sahil yolunda hız sınırını aşarak ilerleyen Burçin K.'nın kullandığı araç, Muhammed Alptekin (21) ve Özgür Demir'in (19) bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada Alptekin olay yerinde hayatını kaybederken, Demir kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. Kaçtıktan sonra yakalanan sürücü Burçin K. ise tutuklandı. Niğde ve Denizli'de yaşanan motosiklet kazalarında ise 4 kişi hayatını kaybetti.

TAZİYEDE ÖLDÜLER
Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isteyen 4 kişiye hızla gelen bir otomobil çarptı. Kazada Hatice Yavuz, kardeşi Vahibe Yavuz ve Mehmet Seydoş İçier hayatını kaybetti. Yavuz kardeşlerin babalarının taziyesi için İstanbul'dan kente gittiği öğrenildi.
Samsun, Malatya ve Şanlıurfa'daki kazalarda ise 4 kişi hayatını kaybetti.

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Aşırı hız yakın arkadaşları ayırdı
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