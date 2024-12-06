Aşırı sıcak içecekler kanser riskini artırıyor

Aşırı sıcak, özellikle çay, kahve ve sıcak çikolata gibi sıklıkla tüketilen içeceklerin sağlığa ciddi riskler oluşturabileceği uyarısı yapıldı.Yapılan araştırmalar, 65 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda içilen içeceklerin ağız, boğaz ve yemek borusunda yanıklara neden olabileceğini ve uzun vadede kanser riskini artırabileceğini gösteriyor.Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sıcak içeceklerin 65 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda tüketilmesinin yemek borusu kanseri riskini desteklediğini belirtiyor.Uzmanlar, içeceklerin 50-60 derece arasında tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.Sıcak içeceklerin, ağızdan yemek borusuna kadar olan bölgedeki dokularda kanserleşme ihtimalini artırabileceğini vurguluyor. DIŞ HABERLER