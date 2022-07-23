Aşırı sıcaklar hastanelik etti

Avrupa'da kırmızı alarm ve bazı bölgelerde ise ulusal acil duruma neden olan sıcaklıklar, İstanbul'da da etkisini arttırarak devam etti.

Uzmanların 12 ile 16.00 arası yaşlı ve kronik rahatsızlıkları olanların sokağa çıkmaması gerektiğini söylemesine rağmen sıcaktan etkilenip hastanelik olanlar oldu.