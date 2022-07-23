Aşırı sıcaklar hastanelik etti

Avrupa'da kırmızı alarm ve bazı bölgelerde ise ulusal acil duruma neden olan sıcaklıklar, İstanbul'da da etkisini arttırarak devam etti.
Uzmanların 12 ile 16.00 arası yaşlı ve kronik rahatsızlıkları olanların sokağa çıkmaması gerektiğini söylemesine rağmen sıcaktan etkilenip hastanelik olanlar oldu.
Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu Caddesi üzerinde güneşin ve sıcaklığın 32 derece gibi en etkili olduğu saat 14.30 sıralarında yolda yürüyen 84 yaşındaki Mümtaz A. İsimli yaşlı adam aniden yere yığıldı.
Sıcaktan bunalıp gölgede oturan çevredeki vatandaşlar hemen Mümtaz A.'yı bürekçiye taşıyarak su ve kolonya verdiler. Mümtaz A.'nın kendinden geçmesi nedeniyle 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulans Mümtaz A.'ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra en yakında bulunan hastaneye götürdüler. Mümtaz A.'nın oğlu babasının ambulansa taşınması sırasında yüksek tansiyonu olduğunu söyleyerek babası hakkında bilgi aldı.