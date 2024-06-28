Aşırı sıcaklar kalbi de vuruyor

Hava sıcaklıkları bazı illerde 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dünya Aritmi (kalp atımlarının düzensiz hale gelmesi) Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Oto, "Güneş yanığı sıvı kaybını artırarak kalp sağlığı açısından risk oluşturuyor" dedi. Herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişiler için de aşırı sıcakların sorun oluşturabileceğini dile getiren Oto, "Uzun süre güneşte kalmak sıcak çarpmasına neden oluyor, sıvı kaybediliyor. Onu önlemek için normalden daha fazla sıvı almak, dış ortamda bulunulan süreyi kısaltmak lazım" dedi. Oto, aşırı soğuk suyun damarlarda büzülmeye yol açacağı için sıkıntı doğurabileceğine dikkat çekti. Kalp sağlığını korumaya yönelik öneriler de veren Oto, "Sebze ağırlıklı beslenme düzeni tercih edilAli Oto meli" dedi.