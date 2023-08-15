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Giriş Tarihi: 15.8.2023 11:50

Aşırı sıcaklar sonrası korkutan görüntü

Aşırı sıcakların yaşandığı Sivas'ta Kellah Gölü'nün bir kısmı kurudu, gölün kurumayan kısmında ise kalbi andıran şekil ortaya çıktı.

İHA
Aşırı sıcaklar sonrası korkutan görüntü
Sivas'ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl da kurudu. Aşırı sıcaklara dayanamayan gölün bir kısmındaki su buharlaştı.



Göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölün kuruyan kısmında gölden geriye tuz tabakası kaldı. Su bulunan yüzeyin ortasında kalan tuz tabakası kalbi andıran görüntü oluşturdu.



"BEN ARTIK ÖLÜYORUM KALBİME SAHİP ÇIKIN"
Kalp şeklini andıran gölün fotoğrafını yorumlayan bir vatandaş, gölün sanki "Ben artık ölüyorum kalbime sahip çıkın" dediğini ifade ederek, doğanın korunması gerektiğini söyledi.

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Aşırı sıcaklar sonrası korkutan görüntü
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