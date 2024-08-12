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Giriş Tarihi: 12.8.2024 15:01 Son Güncelleme: 12.8.2024 15:09

Aşırı sıcaklardan bunalıp gece denize giren şahıs boğuldu

İstanbul Bakırköy’de aşırı sıcaklardan bunalıp gece saatlerinde yüzmek için denize giren Veysi Batan (25) boğularak hayatını kaybetti. Batan'ın cenazesi sabah saatlerinde kıyıya yakın bir noktada arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Aşırı sıcaklardan bunalıp gece denize giren şahıs boğuldu

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Çiroz Yeşilköy Halk Plajı'nda gece saat 03.00 sıralarında 25 yaşındaki Veysi Batan denize girmek için Halk Plajı'na geldi. Bu sırada bir yakınını telefonla arayarak plaja çağıran Batan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Batan tek başına denize girdi. Uzun süre Batan'a ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve İtfaiye ekipleri denizde arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sonucunda Batan'ın cenazesi saat 09.30 sıralarında kıyıya yakın bir noktada bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan cenaze olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Aşırı sıcaklardan bunalıp gece denize giren şahıs boğuldu
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