Aşırı süratli otomobilin sürücüsü evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, önceki gece merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. Otomobilin sürücüsü, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, evlerinin önünde oturan 4 kişiye çarptı. Zozan Bürgen, Baran Bürgen, Perihan Bürgen ve Büşra Tan, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, yaralıların yakınları tarafından darp edilmek istendi. Polisin sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

Yaralılardan Baran Bürgen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun ölüm haberi üzerine çevik kuvvet ekipleri bölgeye sevk edilerek geniş güvenlik önlemi alındı.