Aşırı Terleme Hangi Hastalığın Belirtisidir? Aşırı Terleme Neden Olur, Sebepleri Neler?

Vücut ısımızı sabit tutmak ve hava sıcaklığına vücudumuzla hakim olmak için terleriz ve terlemek fizyolojik bir olgudur. Vücudumuzda olan her olay gibi terlemenin de aşırı olması ve kendini tekrarlaması hastalık habercisi olabilmektedir. Aşırı terleme sebepleri ve aşırı terleme hangi hastalığın belirtisidir, işte detaylar.
Tıp dilinde hiperhidrozis olarak bilinen aşırı terleme vücudumuzun fizyolojik bir şekilde verdiği tepki olarak da bilinmektedir. Aşırı terleme sorunu primer ve sekonder olarak iki başlık altında incelenir. Bunlardan primer olan aşırı terleme herhangi bir hastalık belirtisi olmaksızın kişinin sadece fiziksel olarak aşırı terlemesi anlamına gelmektedir. Sekonder aşırı terleme ise başka hastalıkların tetiklemesi sebebi ile yaşanan aşırı terleme durumudur.
Yukarıdaki yazımızda da iki farklı türünden bahsettiğimiz aşırı terlemenin belirtileri de primer ya da sekonder olmasına göre değişiklik göstermektedir. Aşırı terleme belirtilerini sekonder ve primer olarak iki alt başlık altında inceleyelim;
Belirtilerinde de iki farklı türü ile karşılaştığımız aşırı terlemenin nedenleri arasında da primer ya da sekonder kaynaklar yatmaktadır.
Bir hastalık sebebi ile oluşan aşırı terlemeler vücudumuzun hastalığa verdiği tepki olarak açıklanmaktadır. Aşırı terlemenin altında yatabilecek hastalıklar ya da aşırı terlemeye sebep olabilecek hastalıklar aşağıdaki gibidir;