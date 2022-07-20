Aşırı Terleme Hangi Hastalığın Belirtisidir? Aşırı Terleme Neden Olur, Sebepleri Neler?

Vücut ısımızı sabit tutmak ve hava sıcaklığına vücudumuzla hakim olmak için terleriz ve terlemek fizyolojik bir olgudur. Vücudumuzda olan her olay gibi terlemenin de aşırı olması ve kendini tekrarlaması hastalık habercisi olabilmektedir. Aşırı terleme sebepleri ve aşırı terleme hangi hastalığın belirtisidir, işte detaylar.

Aşırı Terleme Nedir?

Tıp dilinde hiperhidrozis olarak bilinen aşırı terleme vücudumuzun fizyolojik bir şekilde verdiği tepki olarak da bilinmektedir. Aşırı terleme sorunu primer ve sekonder olarak iki başlık altında incelenir. Bunlardan primer olan aşırı terleme herhangi bir hastalık belirtisi olmaksızın kişinin sadece fiziksel olarak aşırı terlemesi anlamına gelmektedir. Sekonder aşırı terleme ise başka hastalıkların tetiklemesi sebebi ile yaşanan aşırı terleme durumudur.

Aşırı Terleme Belirtileri Nelerdir?

Yukarıdaki yazımızda da iki farklı türünden bahsettiğimiz aşırı terlemenin belirtileri de primer ya da sekonder olmasına göre değişiklik göstermektedir. Aşırı terleme belirtilerini sekonder ve primer olarak iki alt başlık altında inceleyelim;

Primer Hiperhidzosiz (Aşırı Terleme): Vücut kuru olmasına rağmen el ve koltuk altlarında aşırı terleme yaşanması durumudur. Bazı durumlarda yüzde ve ayaklarda da aşırı terlemeye rastlanabilmektedir. Herhangi bir hastalık belirtisi olmamakla birlikte kişinin fizyolojisine bağlı bir aşırı terleme şeklidir.

Vücut kuru olmasına rağmen el ve koltuk altlarında aşırı terleme yaşanması durumudur. Bazı durumlarda yüzde ve ayaklarda da aşırı terlemeye rastlanabilmektedir. Herhangi bir hastalık belirtisi olmamakla birlikte kişinin fizyolojisine bağlı bir aşırı terleme şeklidir. Sekonder Hiperhidzosiz (Aşırı Terleme): Başka bir hastalığa bağlı olarak vücudun aşırı terleme ile tepki vermesi durumudur. Sekonder aşırı terlemede genellikle başka bir hastalık aşırı terlemeye sebep olmaktadır. En büyük belirtilerinden biri de gece yani uyku anında yaşanan aşırı terleme durumudur. Sekonder aşırı terlemede vücudun tamamında terleme görünür.

Aşırı Terleme Neden Olur?

Belirtilerinde de iki farklı türü ile karşılaştığımız aşırı terlemenin nedenleri arasında da primer ya da sekonder kaynaklar yatmaktadır.

Primer Hiperhidrozis: Nedeni tam olarak bilinmese de primer aşırı terleme yaşayan kişilerde genelde genetik yatkınlık gözlemlenmektedir.

Sekonder Hiperhidrozis: Bir hastalık kökenli olan sekonder aşırı terleme diyabet, tiroit, obezite, menopoz, solunum yetmezliği, kalp yetmezliği gibi hastalıkların sonucunda oluşabilmektedir.

Aşırı Terleme Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Bir hastalık sebebi ile oluşan aşırı terlemeler vücudumuzun hastalığa verdiği tepki olarak açıklanmaktadır. Aşırı terlemenin altında yatabilecek hastalıklar ya da aşırı terlemeye sebep olabilecek hastalıklar aşağıdaki gibidir;