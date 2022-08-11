Aşırı yağışlar taşkına yol açtı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, düne dikkat çekerek İstanbul ve çevresinde verdiği turuncu alarmla sağanak yağmur uyarısında bulunmuştu. Kentte beklenen yağışlı hava Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak'ta etkili oldu. Zonguldak'ın Merkez ve Kozlu ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonucu bazı sokak ve caddelerde su birikintileri meydana geldi, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle yer yer trafik yoğunluğu oluştu.Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde de sağanak etkili oldu. İlçede sabah etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve köprü altlarında su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu görüldü. Kartepe Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlar da sağanak sebebiyle suyla doldu. Sağanaktan en çok etkilenen noktalardan biri de Sarımeşe Mahallesi'nde bulunan Sezenler Caddesi oldu. Cadde sağanak sebebiyle adeta göle döndü.Sakarya Kaynarca'da etkili olan sağanak nedeniyle araçlar trafikte dikkatli ilerlerken, bazı vatandaşlar yağışın dinmesini bekledi. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yerlerde ekiplerce çalışma başlatıldı.Düzce'de önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrasında Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı köyünde dere yataklarının taşması sebebiyle taşkınlar meydana geldi. Kaynaşlı Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışma yaptığı köyde, taşkınlarla ormanlardan gelerek dere yataklarını ve yolları kapatan ağaçlar ekipler tarafından kaldırıldı. Düzce'nin önemli yayla turizm merkezlerinden Sinekli Yaylası'nın yolunda da sağanak sonrasında çökmeler meydana geldi. Özellikle doğa turizmi meraklılarının uğrak noktası olan Sinekli Yaylası'nın yolunda meydana gelen çökmeler sebebiyle yaylaya ulaşım tek şeritten verilirken, bölge ise duba ve güvenlik şeritleri ile çevrildi.