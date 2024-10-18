Asırlık camilerin minyatürünü yapıyor

Afyonkarahisar'da yaşayan 83 yaşındaki emekli Ali İhsan Kocaçay, minyatür cami yapımından sonra yöneldiği hat sanatında da eserler ortaya koyuyor. Ali İhsan Kocaçay, 17 yaşında camilerin tahtadan minyatürlerini yapmaya başladı. Zamanla bu alanda kendisini geliştiren Kocaçay, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait cami ve medreselerin minyatürlerine yöneldi. Hat sanatına da meraklı olan ve son yıllarda çalışmalarına bu alanda yoğunluk veren Kocaçay, bu süreçte kendi çabalarıyla öğrendiği hat sanatında da birçok eser ortaya koydu. Kocaçay, 20'si küfi yazı olmak üzere 40 eser yaptı. Uzun yıllar minyatür yaparak boş vakitlerini değerlendirdiğini ifade eden Koçacay, "Yaptığım incelemeler sonunda edindiğim bilgi ve el becerisiyle 90 cami ve medresenin minyatürünü yaptım. Kendi çabalarımla hat sanatını da öğrenip eserler yapmaya başladım" dedi.