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Giriş Tarihi: 13.11.2023

Asırlık can yoldaşları

Sivas’ın Kartalca köyünde yaşayan 95 yaşındaki Aniş Damlı ile 85 yaşındaki Emine Böke, yaklaşık 1 asırdır birbirlerine can yoldaşlığı yapıyor. Kocalarını uzun yıllar önce kaybeden Aniş ve Emine ninenin çocuk yaşlarda başlayan dostlukları köylülere de örnek oluyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Asırlık can yoldaşları
Sivas'ın merkeze bağlı Kartalca köyünde yaşan 7 çocuk annesi 20 torun sahibi Aniş Damılı ile dört çocuğu 15 torunu olan Emine Böke'yi kaderleri birleştirdi. Eşlerini uzun yıllar önce kaybeden ve yalnız yaşan çocukluk arkadaşları birbirlerinin en büyük yardımcısı oldu. Sabahın erken saatlerinde birbirlerini ziyarete gelen Aniş ve Emine nine, akşam saatlerine kadar birlikte oturuyor. Birbirlerinin kişisel bakımlarına yardım eden nineler öğle ve akşam yemeklerini de birlikte yiyor. Köyün en yaşlıları olan Aniş ve Emine ninenin dostlukları ise köylülere örnek oluyor.



MEZARA KADAR
İlerleyen yaşlarına rağmen sağlıklarını doğal yiyeceklerine borçlu olduklarını belirten Aniş Damlı; "Eşimi 30 yıl önce kaybettim. Çocuklarım yuvalarını kurup gittiler. Ben de köyümde hayatımı sürdürüyorum. Şuanda 95 yaşındayım. Komşum olan Emine ile günlerimiz birlikte geçiyor. O benim hem ahretliğim hem de can yoldaşım. Dostluğumuz mezara kadar sürecek" dedi.

'KÖYÜMÜZÜN ASIRLIK ÇINARLARI'
Köy Muhtarı Hüseyin Şeker ise; "Bugüne kadar bir kez dahi tartıştıklarını görmedik. Günlerini birlikte geçirirler. İlerleyen yaşlarına rağmen hayat dolular. Dostlukları ve can yoldaşlıkları ile her zaman bizlere örnek oluyorlar" dedi.

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Asırlık can yoldaşları
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