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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Asırlık çınarlara 100 yıllık ziyaret

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Asırlık çınarlara 100 yıllık ziyaret
Muğla'da cumhuriyetin 100. yılına şahitlik eden 100 yaşın üzerindeki asırlık çınarlar, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Muğla Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) koordinesinde yapılan etkinlikle ziyaret edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Levent Eriş'in eşi Gülşen Eriş, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan'ın eşi Özge Doğan ve KADEM Muğla İl Temsilcisi Dr. Eriş Başaran Akça'nın da katıldığı ziyaretlerde asırlık çınarlara çeşitli hediyeler takdim edildi. Muğla Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, "Türkiye Yüzyılı Kadınları projesiyle 100 yaşını doldurmuş kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek onların tecrübelerinden faydalanıp genç nesillere manevi değerlerimizi yansıtabilmek, büyüklere saygı göstermeyi, yardımlaşmayı, sevgi göstermeyi, cömertliği, vatan millet sevgisi, dini duyguları, ahlak ve hoşgörü gibi milli ve manevi değerlerimizi yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

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Asırlık çınarlara 100 yıllık ziyaret
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