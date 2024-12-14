Asırlık gramofonlar hayat buluyor

Eskişehir'de yaşayan Haldun Dikmen, antika eser alıp sattığı dükkânında tutkuyla bağlandığı eski gramofonları yeniden çalışır duruma getiriyor. Gençlik yıllarından itibaren antika parçalarla ilgilenen 63 yaşındaki Dikmen, arkadaşının teşvikiyle Odunpazarı Evleri bölgesinde 2007 yılında açtığı dükkânda eserleri sergileyip satışını yapmaya başladı. Zamanla envanterini genişleten Dikmen, Türkiye'nin farklı noktalarından eline ulaşan birçok eseri sergilemenin yanı sıra tamirini de yaptı. Dükkânına getirilen bir gramofonu uzun uğraşlar sonucu çalışır hale getirmeyi başaran Dikmen, bu aletlerin çalışma prensipleri ve sistemi konusunda bilgi ve deneyim kazandı. Çevresinde gramofon tamiriyle ünlenen Dikmen, yapım tarihi 100 yılı aşan müzik aletlerini bile onarabilecek duruma geldi. Koleksiyon sahiplerinden gelen talep üzerine dükkânının bir bölümünü atölyeye çeviren Dikmen'in işyerinde çalışır vaziyette 40'ın üzerinde gramofon bulunuyor.