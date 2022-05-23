Asırlık İzmir Deniz Nakliyecileri Derneğine kadın başkan

DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar'ın açılış konuşması ile başlayan etkinlikte "Denizcilik Sivil Toplum Kuruluşlarında Kadın Sözü'' paneli düzenlendi. DEÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Kula moderatörlüğünde WISTA (Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği) Türkiye Başkanı Av. Nazlı Selek, YoungShip Türkiye Derneği Başkanı Dr. Av. Sinem Oğiş, KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği) Başkanı Pınar Kalkavan Sesel'in katıldığı panelde, İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şükriye Vardar da bir konuşma yaptı.

GELECEKTEN UMUTLUYUZ

1913 yılında kurulan İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği'nin ilk kadın başkanı olduğunu belirten Şükriye Vardar, kadınların denizcilik sektöründe çalışan, yönetici ve temsilci olarak daha fazla yer alması çağrısında bulundu.

2 KADIN TEMSİLCİ

Vardar, "Deniz Ticaret Odası İzmir Şubemizde meclis üyesi olarak iki kadın temsilci görev alıyoruz. Sektörel dernek yönetimlerinde çok az sayıda kadın bulunuyor. 1913 yılından bu yana faaliyet gösteren asırlık İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği tarihinde ikinci kadın yönetim kurulu üyesiyim. İlk kadın başkan olarak da tarihe geçtiğimi düşünüyorum. Bu örneklere baktığımızda denizcilik sivil toplum kuruluşlarında kadınların temsil sayılarının artması gerektiği görüşündeyim. Tüm bu verilere rağmen mutluyum. Çünkü halihazırda bazı sektörlerde kadın olmanın zorlukları sürerken, özellikle bir parçası olmaktan gurur duyduğum şirketim MSC Grubu'nda kadın çalışan oranı yüzde 25'e yükseldi. Orta ve üst düzey yöneticilerin ağırlığını ise kadınlar oluşturuyor. Bu da geleceğe dair umutlarımızı artırıyor" dedi.

DENİZCİLİK STRATEJİK SEKTÖR

Kadınların ve erkeklerin toplum hayatına eşit ve etkin katılımının toplumun güçlenmesine katkı sağlayacağına vurgu yapan Vardar, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir toplum hayalinin hiç bitmeyeceğini söyledi. İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği'nin 100 yılı aşkın geçmişi olan köklü bir dernek olduğunu da ifade eden Vardar, şu bilgileri verdi: "Türkiye'de sefer yapan veya Türk limanlarına uğrayan gemi sahibi veya Türkiye'de gemi hatlarına acentelik yapan şirketlerin oluşturduğu bir derneğiz. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80'inin denizyolu taşımacılığı ile yapıldığı düşünüldüğünde, Başkanlığını üstlendiğim Derneğimizin stratejik önemi olan sektöre katkıları yadsınamaz".