Asırlık pilota sürpriz doğum günü kutlaması

Türk Hava Kuvvetleri ve THY'de 50 yıl görev yapan pilot Ali Gülen 100 yaşında. Ali Gülen, Selanik'te 1922'de dünyaya geldi. 3-4 yaşlarında ailesiyle İstanbul'a göç etti. Maltepe Askeri Lisesi'nde okurken sokakta gördüğü havacı subaylardan etkilendi ve onların izinden giderek pilot oldu. Lise yıllarında Atatürk'ün okullarına yaptığı ziyaretleri unutamadığını ifade eden Günel, Türk Hava Kuvvetleri'nde görevliyken Eskişehir'de 17 yıl eğitmenlik yaparak yüzlerce pilot yetiştirdi. 1957'de Türk Hava Kuvvetleri'nden ayrıldıktan sonra Türk Hava Yolları'nda uçmaya başlayan Gülen, Foker27, McDonnell Douglas DC-9, Boeing 707 ve 727 uçaklarında kaptan pilotluk yaptı. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda "gizli görev" yapan Gülen, THY'de 32 yıl hizmette bulundu. 50 yıl hizmet verdiği göklere 1989'da veda eden Gülen'e, ailesi ve meslektaşları 100. yaşı için sürpriz bir doğum günü organizasyon hazırladı. Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Okan Üreksoy, TALPA Başkan Yardımcısı Halit Haydar Özer ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Karakol da doğum günü kutlamasına katıldı.Duygularını SABAH'a aktaran emektar pilot, "100. yaş günümde ailem bana harika bir sürpriz hazırlamış. Meslektaşlarım benim ziyaretime geldi. Çok duygulandım, mutlu oldum. Harika sohbetimizde yeni uçak filosunu ve pilot sayısını söylediklerinde inanamadım. Torunlarıma bırakabileceğim çok değerli bir anı oldu" dedi. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için kişinin doğru beslenmesi ve mutlu olması gerektiğini söyleyen Gülen, genç meslektaşlarına "Pilotlukta sorumluluk sahibi olmak çok önemli. Bu yüzden daima disiplinli olmalısınız. Stresli bir meslek olduğundan iyi bir aileye sahip olmak, bedenen ve ruhen sağlıklı olmak çok önemli" uyarısında bulundu.