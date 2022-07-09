Aşısız öğrenci okulunu ihbar etti

İstanbul'da özel bir üniversitede Fizyoterapi bölümü birinci sınıf öğrencisi Yiğit Arslan, koronavirüs aşısı olmadığı ve PCR testi vermek istemediği için okula giremediğini, okul yönetiminin aldığı bu karar nedeniyle eğitim ve öğretim hayatının engellendiğini ileri sürerek şikâyetçi oldu.

28 yaşındaki Yiğit Arslan, İstanbul Kağıthane'deki özel bir üniversite Fizyoterapi bölümü öğrencisiydi. Geçtiğimiz 11 Ekim günü üniversiteye girmek için kampüse giden genç adam, güvenlik görevlileri tarafından kontrole alındı. Görevliler, PCR testi ve 2 adet aşı olmayan Arslan'ı okula alamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine olayla ilgili tutanak tutulmasını isteyen Arslan, üniversitenin yönetimsel olarak bu kararı aldığını öğrendi.

EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATIM ENGELLERNİYOR

Kararı görmek istediğini söyleyen Arslan, okula giremeyince polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Okul, Üniversite Yönetim Kurulu Toplantı tutanağını polislere göstererek, öğrencisi Arslan'ın aşı olmadığı gibi PCR testi de vermediğini bu nedenle içeri alınmadığını söyledi. Üniversite tutanağı ise İçişleri Bakanlığının 20 Ağustos günü açıkladığı genelge gereğince uyguladığını belirtti. Öğrenci Arslan ise, kendisini okul içerisine almayarak derse giremediğini böylece eğitim ve öğretiminin engellediğini ileri sürerek üniversitenin yetkililerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.