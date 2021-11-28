Aşısızlar büyük risk altında

‘Omikron’ adı verilen koronavirüs varyantının önemle takip edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özlü, aşı yaptırmayanların büyük risk altında olduğunu söyledi
Güney Afrika'da ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'Omikron' adı verilen Kovid-19 varyantı dünyayı alarma geçirdi. DSÖ'nün 'endişe verici' olarak tanımladığı ve daha yüksek bulaşma riski taşıdığı belirtilen varyantla ilgili konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omikron varyantının bulaşıcılığı artırıcı yönde pek çok mutasyon içerdiğini belirterek, "Önemle takip edilmesi gereken bir varyant. Daha ölümcül olup olmadığı ya da aşıların bu varyanta etkili olup olmadığı konusunda da maalesef elimizde güvenilir veriler yok. Yakın zamanda aşıların oluşturduğu antikorlardan kaçıp kaçmadığı konusunda bilgiler gelecektir" dedi. Koronavirüs aşısı yaptırmayan ve aşılarını tamamlamayan kişilerin virüse karşı riskli ve savunmasız durumda olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Yapılan çalışmalar 6 ay geçtikten sonra bağışıklıkta azalma olduğunu ve hatırlatma dozuna ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Aşı yaptırmamış olanların riskleri çok büyük" dedi.
'500 KAT FAZLA BULAŞICI OLABİLİR'
Türkiye'nin virüs benzeri parçacık (VLP) temelli ilk yerli Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. İhsan Gürsel ise, "Omikron" varyantının aşıları etkisizleştirme ihtimali sebebiyle VLP aşısını bu varyanta karşı hazırlayıp test etmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Gürsel, "Omikron varyantının bulaşıcılığı, Kovid- 19'un ilk belirlenen türüne göre yüzde 500 daha fazla olabilir. Bu nedenle çok titizlikle takip edilmesi gerekiyor" diye konuştu.