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Giriş Tarihi: 5.3.2022

'Aşısızlar risk altında'

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
’Aşısızlar risk altında’

Prof. Dr. Özlü, “Omicron’un hafif bir hastalık halini aldığını düşünmeyin. Aşılı olmayanlar ya da eksik doz aşısı olanlar risk altında” dedi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Hatırlatma dozlarını zamanında yaptırın" dedi. Tam doz aşılıların hastalığının hafif seyrettiğini belirten Prof. Dr. Özlü, "Aşısız olan kişilerde hastalık ağır seyredebiliyor ve sonucunda ölümlere yol açabiliyor. Bağışıklığı baskı haline gelmiş ve kronik hastalığı olan özellikle yaşlı kişilerde hastane yatışları ve yoğun bakım desteği gerekebiliyor. Şu dönemde ise 'Omicron artık hafif bir hastalık halini aldı' düşüncesiyle yanılmamak gerekir. Özellikle aşılı olmayanlar ve aşılarını tam doz yaptırmayanlar risk altında" diye konuştu.

'YAŞLILAR DİKKAT'
Özlü, şöyle devam etti: "Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılayan bir hastalığı ya da bağışıklığı baskılayan bir tedavi almakta olanlar çok dikkatli olmalı. Bu kişiler evden çıkmasa da oğlu, kızı, gelini, damadı, torunu, komşusu, akrabası ziyarete geliyorlar. Ne kadar kendisi dikkat etse bile dışarıda irtibatta olan, hayatın içinde olan insanlar gelip bulaştırabiliyorlar.

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'Aşısızlar risk altında'
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