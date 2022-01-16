Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmelerini içeren yazı doğrultusunda, ulaşım, bazı etkinlikler ve okullardaki PCR testi zorunluluğunu öngören uygulamaların kaldırılmasına ilişkin yeni yazıyı valiliklere gönderdi. Yazıda şu bilgiler yer aldı:
Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden, konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce PCR testi ile tarama yapılmasına gerek yok. İç hat uçuşlarında HES kodu yeterli olacak.
Okullarda görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere de PCR testi uygulanmasına gerek yok.