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Giriş Tarihi: 24.12.2023

Asistan doktoru darbeden kişi tutuklandı

İstanbul Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli bir asistan doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi. Olay, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde önceki gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yeşil alanda görevli asistan doktor M.Y.'ye bir hasta ile yakınları saldırdı. Aldığı yumruk darbeleriyle yüzünde kırıklar oluşan M.Y. güvenlik görevlilerince kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındı. 'Beyaz kod' verildiği için hastaneye gelen polis ekipleri saldırgan gruptan M.E.Ş ve Burak Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.E.Ş. tutuklanırken, Burak Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Asistan doktoru darbeden kişi tutuklandı
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