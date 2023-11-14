Asitle öldürülen halıcı için gıyabi cenaze namazı

Kocaeli Körfez İlçesi Hereke'de bulunan Han Halı isimli firmanın sahibi Nurhan Ör, 7 Kasım 2023'ye bir anda ortalıktan kayboldu. Durumdan şüphelenen ve kendisine ulaşamayan aile yakınları, emniyete kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ederken, 9 Kasım 2023 günü Ör'e ait araç Gebze İlçesinde tek edilmiş bir halde bulundu. Polis ekipleri yaklaşık bin dakikalık MOBESE ve değişik güzergahlara ait güvenlik kameralarını inceleyerek, kayıp iş adamı Nurhan Ör olayının üzerindeki sır perdesini araladı.

3'Ü LİSE ARKADAŞI

Yapılan araştırmalar sonucu; Ör'ün 3'ü liseden bu yana arkadaşı olduğu öğrenilen 7 kişi gözaltına alındı. İddialara göre ise olay şu şekilde gelişti. Kocaelispor eski yöneticisi olan Işık Eren, lise yıllarından bu yana arkadaşı olan Nurhan Ör'ü İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir oto galeriye çağırdığı, bu çağrı üzerine oto galeriye gelen Ör'ün, burada Işık Eren(55), A.T.(56), C.A.(56), F.G.(55), E.D.(33), B.T.(29) ve N.T.(61) isimli şahıslar tarafından öldüresiye darp edildiği. Daha sora halıya sarılarak kendi otomobilin bagajında Kocaeli Kartepe'ye getirildiği ve burada bir bağ evinde, bedeninin varil içerisinde asitle eritildiği yönünde bulgulara ulaşıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emiyet ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Cumartesi günü adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan emniyetin, Ör'ün bedenini yok etmek için kullanılan asitin döküldüğü noktadan numuneler aldığını ve araştırmalarınıu sürdürdüğü öğrenildi.

CENAZE NAMAZI KILINACAK

Öte yandan Nurhan Ör'ü korkunç bir cinayete kurban veren acılı Ör ailesi ve sevenlerinin, cenaze bulunmadığı için gıyabi cenaze namazı kılmak istedil. Bunun için ilk olarak 13 Kasım günü Hereke'de kılınacağı söylendi. Ancak daha sonra bu 15 Kasım gününe alındı. Cenaze namazının ertelenmesine ise Nurhan Ör'ün cenazesi ile ilgili topraktan alınan numunelerin inceleme sonuçları gelmeden, namazın kılınmasının uygun olmayacağının söylenmesi nedeniyle namazdan vazgeçildiği söylendi.