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Giriş Tarihi: 15.11.2023

Asitle varilde eritilen halıcı için gıyabi cenaze namazı

ABBAS ÇAKAR
Asitle varilde eritilen halıcı için gıyabi cenaze namazı
Kocaeli'nde cinayete kurban giden ve cesedi ulaşılamayan Nurhan Ör için, gıyabi cenaze namazı kılınacak. Ör, darp edilip bir halıya sarılarak, kendi aracının bagajında İstanbul'dan Kocaeli'ne getirilmiş ve iddialara göre asit dolu bir varile atılarak bedeni yok edilmişti. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Cumartesi günü adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan emniyetin, Ör'ün bedenini yok etmek için kullanılan asitin döküldüğü noktadan numuneler aldığını ve araştırmalarınıu sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan Nurhan Ör'ü korkunç bir cinayete kurban veren Ör ailesi ve sevenlerinin, cenaze bulunmadığı için giyabi cenaze namazı kılmak istedi ancak ertelendi. Cenaze namazının ertelenmesine ise Nurhan Ör'ün cenazesi ile ilgili topraktan alınan numunelerin inceleme sonuçları gelmeden, namazın kılınmasının uygun olmayacağının söylenmesi nedeniyle namazdan vazgeçildiği söylendi.

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Asitle varilde eritilen halıcı için gıyabi cenaze namazı
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