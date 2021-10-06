‘Aşıya karşıyım’ diye az daha ölüyordum

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Çakır(41) ve eşi aşı karşıtlarına inanarak, aşılarını yaptırmadı. Dr. Oğuzhan Çakır, geçen 13 Eylül'de soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan testte, Koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Farabi Hastanesinde tedavi altına alınan Çakır, durumu kötüye gidince 10 gün yoğun bakımda entübe edildi. Hayata tutunmayı başaran Çakır, 8 gün de Kovid-19 servisinde tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Virüse yakalanan eşinin tedavisi ise evde yapıldı.

ÇOK PİŞMAN OLDUM

Yaşadığı zorlu süreci SABAH'a anlatan Çakır, "Eşimle, aşının vücuda zararı olabileceğini düşünüyorduk. O nedenle aşı yaptırmamıştık. Hastanede 10 gün yoğun bakımda entübe kaldım. O anları ömrüm boyunca unutamam. Ağır geçen tedavi süremde hep öleceğimi düşündüm. Çok pişman oldum. Hastanede aldığım tedavi ve orada gördüğüm yaşam mücadelesi bana aşı olmanın gerektiğini öğretti. Kimse, 'bana bir şey olmaz' demesin. Herkes mutlaka aşısını olsun. Koronavirüs, bazı insanların düşündüğü gibi hafife alınacak masum bir hastalık değil. Sinsice ilerleyip, insanları ölüme götüren çok tehlikeli bir virüs. Eşimle birlikte ilk fırsatta aşılarımızı olacağız. Artık aşıya inanmamak değil, bir an önce aşı olmak lazım. 3 yıldır en küçük bir hastalık geçirmedim. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına hep uydum ama bilmediğim bir yerden bu hastalığa yakalandım. Demek ki kurallara uyulsa da aşı çok önemli. Çünkü bizi bu virüsten koruyacak tek etken ve çare aşı. Ben yaşadım ve gördüm. Herkes aşısını olsun" dedi.

HERKES AŞISINI YAPTIRMALI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş'ta, "Yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, durumu kötüleşince entübe ederek solunum cihazına bağladık. Bu durum hastanın hayatta kalması açısından çok riskliydi. Yapılan yoğun tedavilere olumlu cevap verdi. Hastalığı bu derece ağır atlatmasındaki en büyük etkenin aşılarını yaptırmaması olarak görüyoruz. Bütün vatandaşlarımız bu durumu dikkate alarak aşılarını tam olarak yaptırsın ve kurallara uysun. Son dönemlerde yoğun bakımlara yatırdığımız hastalarımızın tümü aşısız ya da eksik aşılılardan oluşuyor. Bizler sağlıkçılar olarak aşılarımızı yaptırdık, vatandaşlarımızdan aşılarını eksiksiz olarak yapılmasını istiyoruz" dedi.