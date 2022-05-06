Asiye Atalay cinayetinde acı detay: Kendisini öldüren silahı taşımış!

Korkunç olay, önceki gün Esenler Oruç Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, saplantılı aşık Ümit karakoyun bir süredir rahatsız ettiği Asiye Atalay'ın (19) önünü kesti. İkili arasında bir süre konuşma oldu ardından tartışma başladı. Şahıs, yaşanan tartışma sonrası kaçmaya çalışan genç kızı silahla başından vurdu. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Arnavutköy'de saklandığı adreste gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evde koltuk arasında silah ele geçirildi.





PİŞMANIM



Şüpheli Karakoyun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'de ifadesi alınan Karakoyun "Ben daha önce ifade verdim. Samimi olarak olayı anlattım. Şuan çok pişmanım, serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.





CİNAYET SİLAHINI ASİYE'YE TAŞITMIŞ

Hakimlikte şüpheliye olay anın yer aldığı görüntüler izletildi. Bunun üzerine Karakoyun "Görüntüler doğrudur, ancak ben doğrudan maktule ateş etmiş değilim. Onun öncesi vardır. Öncesinde silah kendi çantasındaydı. Silahı ben çantasına koyuştum. Bir süre sonra tartıştık. Silahı ben çantasından almıştım, üzerimdeydi. Bir anlık öfke ile oldu. Alkollüydüm. Pişmanım" şeklinde konuştu.



"BİR ANLIK GELİŞEN BİR OLAYDIR"



Şüphelinin avukatı ise "Müvekkilin psikolojik sorunları mevcuttur. Silahı maktule teslim etmesi eylemi önceden planlamadığını ortaya koymaktadır. Bir anlık gelişen bir olaydır" diyerek beyanda bulundu.





TUTUKLANDI



Hakimlik şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.



"CANLI YAYINI İZLEDİM KISKANDIM"

Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Asiye ile 7 yıldır tanışıyoruz. Bir zaman sevgili olduk. Olay günü gece saatlerinde birkaç arkadaşı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığını gördüm. Oradaki yazılanları görünce kıskançlık krizine girdim. Onunla konuşmak için kapıda bekledim. Arkadaşıyla yürürken yanına gidip konuşmak istedim. Çevrede birilerini görünce silahı ona vermek istedim. Almadı bende çantasına koymak istedim, benden kaçtı, tartışma çıktı olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü.



ARAÇ ETRAFINDA KOVALAYIP KAFASINA SIKTI

Ancak konuyla ilgili incelenen görüntülerde şüpheli şahsın Asiye Atalay'ı araç etrafında kovalayıp, önce göğsüne ardından da kafasına ateş ettiği belirlendi.

CEZAEVİNDEN 5 AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Öte yandan konuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Ümit Karakoyun'un 2020 yılında örgütlü uyuşturucu ticaretinden cezaevine girdiği ve 5 ay kadar önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

7 YILDIR TANIŞIYORLARMIŞ

7 yıldır Asiye ile tanıştığı ileri sürülen Karakoyun'un cezaevinden çıktıktan sonra Asiye'nin başka erkek arkadaşı olduğunu öğrenince "Kıskançlık krizine girdim, olay günü de canlı yayını görünce öfkelendim" dediği öğrenildi.

2020 YILINDA ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Öte yandan Ümit Karakoyun'un 2020 yılında Asiye Atalay'ın evine gidip ailesiyle tartışma yaşadığı ve ailenin de bunun üzerine Karakoyun'dan şikayetçi oldukları öğrenildi.