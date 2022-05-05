Asiye Atalay cinayetinde son dakika gelişmesi!

Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın iddiaya göre saplantılı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü ana ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Ümit K.'nın hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi. 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın katil zanlısı Ümit K., Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Arnavutköy'de sakladığı adreste yakalandı. Esenler Emniyeti'nin adresteki arama çalışmaları sürerken şüphelinin gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Olay sonrasında soruşturma savcısı olaya ilişkin haber, röportaj, görüntü vb. yayınların yapılmamasının yasaklanmasını talep etti. Bakırköy 1.Sulh Ceza Hakimliği ise öldürülme anına ilişkin olmak üzere yayın yasağı getirilmesine karar verdi.