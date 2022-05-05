Haberler Yaşam Haberleri Asiye Atalay cinayetinde son dakika gelişmesi!
Giriş Tarihi: 5.5.2022 18:16 Son Güncelleme: 5.5.2022 18:18

Asiye Atalay cinayetinde son dakika gelişmesi!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Asiye Atalay cinayetinde son dakika gelişmesi!

Esenler'de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olay anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirdi.

Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın iddiaya göre saplantılı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü ana ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Ümit K.'nın hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi. 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın katil zanlısı Ümit K., Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Arnavutköy'de sakladığı adreste yakalandı. Esenler Emniyeti'nin adresteki arama çalışmaları sürerken şüphelinin gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Olay sonrasında soruşturma savcısı olaya ilişkin haber, röportaj, görüntü vb. yayınların yapılmamasının yasaklanmasını talep etti. Bakırköy 1.Sulh Ceza Hakimliği ise öldürülme anına ilişkin olmak üzere yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındı
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyona sert tepki: Bunları operasyon çocukları paylaşıyor
SON DAKİKA HABERİ: Asiye Atalay ölmeden önce bunları söylemiş! Türkiye'nin kanını donduran vahşet!
SON DAKİKA: Türk kaptanın mucize kurtuluşu! Denizde 2.5 gün yaşadı
Son dakika: Ucuz gıda seferberliği başlıyor! Ürün takip sistemi cebe giriyor
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Asiye Atalay cinayetinde son dakika gelişmesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA