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Giriş Tarihi: 22.1.2022

Asiye hayati riski atlattı, haftaya taburcu oluyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Asiye hayati riski atlattı, haftaya taburcu oluyor

Ömer Özkan, Asiye’nin hayati riski kalmadığını belirterek, “Bu kadar kemik parçasının, çoklu dokunun kaybedilmesini ilk kez gördüm” dedi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki pitbull köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in son durumu hakkında, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan açıklama yaptı. Asiye'nin hayati riskinin olmadığını belirten Ömer Özkan, "Ciddi yüz parçalanmaları gördük ama bu kadar kemik parçasının, çoklu dokunun kaybedilmesini ilk defa görüyorum. Ciddi bir yaralanmaydı. Tüm doku eksiklikleri giderildi. Hayati riskimiz yok. Geçen hafta sinir ile ilgili nakillerini yaptık. Yüz sinirlerinin olduğu kısımda ciddi eksiklik vardı. Çene kemiğindeki eksiklik için çalışmalarımız olacak. Kulağını kaybetmesin diye ek bir girişim yapıldı" dedi. Özlenen Özkan ise "İyileşince saça sıra gelecek. Birkaç ay sonra balonla tedaviye devam edeceğiz. Asiye'yi ve bizi çoklu ameliyatlar bekliyor" diye konuştu.

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Asiye hayati riski atlattı, haftaya taburcu oluyor
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