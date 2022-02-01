Asiye mutluluğu

Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş’in hayati tehlikeyi atlatması için yürütülen ilk tedavi süreci başarıyla tamamlandı
Gaziantep'te Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve AntalyaAkdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk etapta planlanan tedavisi tamamlanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, 37'nci günde taburcu oldu. Başkan Erdoğan Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istemiş ve Asiye, Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansıyla 25 Aralık'ta Gaziantep'ten Antalya'ya getirilmişti.
3 OPERASYON GEÇİRDİ
Asiye Ateş'in kafatasına, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildikten 1 gün sonra Özkan ve ekibi tarafından 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, 2 gün sonra uyandırılıp, 29 Aralık'ta normal servise alındı. 14 Ocak'ta Asiye'ye kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonlarda yapıldı. Asiye'ye 26 Ocak'ta da işitme kaybına yönelik kulak operasyonu yapıldı.. Baba Hüseyin Ateş "Başta Cumhurbaşkanımıza ve Ömer Hocam'a teşekkür ederim. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bize çok iyi davrandı. Bir buçuk ay sonra tedavi için geri geleceğiz" dedi. Asiye ve ailesi uçakla Gaziantep'e gitti.
BİR YILLIK TAKİP SÜRECİNDE TAMAMLAYICI AMELİYATLAR YAPILACAK
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Asiye'nin bize geldiğinde öncelikle hayati tehlikesi vardı. Kafasına, beynini korumak adına, ilk etapta sırtından bir doku nakli yapıldı. Enfeksiyon riskimiz vardı, yüz sinirlerinin tahrip olduğunu fark ettik. Ödemi geriledikten sonra yüz siniri için bir ameliyat yapıldı. Asiye bütün sıkıntılarını atlattı. Her şey yolunda giderse 1 yıllık takip sürecinde birkaç ameliyat daha bizi bekliyor. 1 yılın sonunda inşallah daha güzel bir Asiye ile karşılaşacağız. Kulakla ilgili bir sıkıntısı vardı. Kulağıyla ilgili tedaviler de yürütüldü. Daha estetik bir saç ve yüz elde etmek amacımız. Daha normal bir saçlı deri için uğraşacağız. İşitmeyle ilgili kalıcı bir sıkıntısı yok. Psikolojik desteğe ihtiyacı yok" dedi.
EL SALLADI TEŞEKKÜR ETTİ
Anne Zeynep ve baba Hüseyin Ateş ile birlikte hastaneden çıkan Asiye, araca binerken el salladı. Gaziantep'e gittiği için mutlu olduğunu belirten Asiye Ateş, Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür etti.