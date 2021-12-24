Asiye’nin hayati tehlikesi sürüyor

Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye A.'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren küçük kızın birkaç ameliyat daha geçireceği öğrenilirken, olayın meydana geldiği sitede bina görevlisi olan babanın işten çıkarılmakla tehdit edildiği iddiaları üzerine çok sayıda kişiden aileye destek mesajı geldi. Sosyal medyada da vatandaşlar Asiye'nin yanında olduklarını belirten mesajlar paylaştı. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küçük kızın ailesini hastanede ziyaret etti. Şahin, "Şu an önceliğimiz yavrumuzun durumunun biraz daha iyiye gitmesi" dedi. Vali Gül de "Asiye kızımız ve ailesi yalnız değildir" diye konuştu. Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu, "Durumu daha iyi ama önümüzdeki 3 gün kritik" dedi. Köpeklerin sahipleri oldukları iddiasıyla tutuklanan şüphelilerden Zeynep Can, Zeliha Can ve Mustafa Yiğit ile adli kontrolle serbest bırakılan Süheyla Kurçak, Mustafa Elibol'un "nitelikli kasten yaralama" suçundan yargılanacakları açıklandı. Baba Hüseyin A. serbest kalan 2 kişinin de köpeklerin sahibi olduğunu belirtti. Şüpheliler sahibi olmadıkları köpeklerle sitedeki herkesin ilgilendiğini söyledi.