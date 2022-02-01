Asiye’nin yeni ev heyecanı

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş, Antalya’daki tedavisinin ardından memleketine döndü. Ateş ailesi yakında bir hayırseverin hediye ettiği eve taşınacak. Baba Ateş de kendisine bulunan işe başlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor
Gaziantep'te iki Pitbull'un saldırısı sonrası ağır yaralanan Asiye Ateş, (4) sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan başarılı ameliyatların ardından memleketine döndü. Havalimanında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Sahin tarafından çiçeklerle karşılanan Asiye ve ailesi, ilk geceyi, eşyaları orada olduğu için, saldırının yaşandığı sitedeki evlerinde geçirdi. Neşeli olduğu gözlenen Asiye, ziyarete gelen akrabalarıyla da ilgilendi. Dün, polis evine alınan aile, en kısa sürede de, bir hayırsever tarafından alınan, yeni evlerine geçecek.
Baba Hüseyin Ateş de, Başkan Erdoğan'ın Gaziantep programı sırasında ziyaret edip işçileriyle birlikte yemek yediği tekstil fabrikasında sigorta kaydının yapıldığı işine başlayacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın küçük kızın yaşadığı travmayı atlatabilmesi için görevlendirdiği uzman bir psikolog, tedavi süreci ve sonrasında iyileşene kadar evlerine giderek destek olacak. HERKES YANIMIZDA OLDU: Babası Hüseyin Ateş, kızının uzun bir aradan sonra eski neşesini bulduğunu söyleyerek "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Çünkü bizi hiç yalnız bırakmadı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız ve herkes bizimle çok yakından ilgilendi. Antalya'da da herkes yanımızda oldu, Ömer hocamız ve ekibi çok iyi tedaviler yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. Bize ev de alındı.Tekrar mutlu günlerine dönmesi için herkes seferber oldu. Asiye'nin şu an durumu çok iyi" dedi.
Anne Zeynep Ateş ise, "Allah beterinden saklasın. Devletimiz bu süreçte hep yanımızda oldu. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ömer hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kızım şu an çok iyi, Allah'a çok şükür" diye konuştu.