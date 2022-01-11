Çünkü zaten biz bunu yapıyoruz ancak domuz ya da hayvandan insana nakiller şu etapta çok ciddi reaksiyonlar olduğu için henüz yapılamıyor, çok başında daha. Eğer bu şekildeyse ben de çok merak ediyorum açıkçası. Ama 'Herhalde böyle değildir' diye düşünmek istiyorum." ifadelerini kullandı.