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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Asiye’ye ikinci doku nakli ameliyatı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Asiye’ye ikinci doku nakli ameliyatı
GAZİANTEP'TE pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan, sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Asiye Ateş'e (4), Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından dün ikinci kez doku nakli ameliyatı yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de Asiye'nin son sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Asiye'nin kulaktaki hasarı ve yüz sinirlerine yönelik ameliyat yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Çete, "Asiye Ateş'in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı. Hastamıza kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir" dedi.

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Asiye’ye ikinci doku nakli ameliyatı
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