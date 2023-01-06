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Giriş Tarihi: 6.1.2023 14:14

Aşk acısı verem edebilir! Bu hastalığa dikkat!

Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Şeref Özkara, zayıf kişilerde veremin (tüberküloz) daha sık görülebileceğini söyledi. Özkara, aşk acısı çeken birinin de hızla kilo verebileceğinden vereme yakalanabileceğini belirtti.

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Aşk acısı verem edebilir! Bu hastalığa dikkat!

Prof. Dr. Şeref Özkara, her yıl Ocak ayının ilk pazar günü ile başlayan "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Veremin çok eski bir hastalık olduğunu hatırlatan Özkara, "Verem insanlık tarihi boyunca en çok öldüren bulaşıcı hastalıktır. Bu zamana kadar 1 milyarın üzerinde insanın ölümüne yol açtığı tahmin edilmektedir" dedi.

YAVAŞ SEYREDİYOR

Veremin hava yolu ile bulaştığını anlatan Özkara, aynı evde, ofiste en az 8 saat bulunan kişilerin birbirine hastalığı bulaştırabileceğini ifade etti. Tüberkülozun halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, terleme gibi belirtileri olduğunu kaydeden Özkara, öksürüğün iki haftanın üzerinde sürmesi durumunda veremden şüphelenilmesi gerektiğine dikkat çekti. Özkara, "Hastalık yavaş seyreder. Kişi ileri aşamalarda kan tükürüp, yatağa düşebilir. Böbrek, diyabet ve şeker hastalarında, bağışıklığın bazı yönlerini bozan ilaç kullananlarda verem daha sık görülüyor. Zayıflarda risk daha fazla bu nedenle aşk acısı yaşayan kişiler hızla kilo verebileceğinden vereme yakalanabilir" bilgilerini verdi.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Tanının akciğer filmine bakılarak yapıldığını söyleyen Özkara, "Verem en çok akciğeri tutar, gölgelenmeler yapar ama omurgayı, kemikleri, yumurtalıkları da tutabilir. Kadınlarda kısırlık sebebidir. Dünya vereme tanı koyup tedavi edemiyor. Afrika, Asya, Hindistan çok kötü durumda. Şu an 10,6 milyon verem hastası var ve 1,5 milyonu ölüyor. Türkiye'de ise yaklaşık 9 bine yakın hasta var. Tüberkülozun yan etkisi az, güvenilir ilaçlarla tedavisi mümkün. Yalnızca ilaç sayımız fazla 10 ilaçla başlıyoruz. Zamanla miktarı azaltıyoruz ama 6 ay boyunca tedavi sürüyor. Hastanın ilaç içip içmediği de verem savaş dispanserlerinde takip ediliyor. İçmesinde sorun varsa her gün bir sağlık personeli ilacı içiriyor. Devlet ayrıca verem hastası olup geliri düşük.

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