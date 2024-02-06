Aşk, bütün dertlere şifa oluyor

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, âşık olmak hem beynin hem de vücudun mekanizmasını değiştiriyor. ABD, Almanya ve İngiltere'de yapılan çalışmalara göre, âşık olmanın en iyi belgelenmiş etkilerinden biri, kronik inflamasyonu ve bunun sonucunda oluşan diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskini azalttığı. Çiftlerin birlikte uyuması daha kaliteli bir uyku sağlıyor. Ayrıca, yakın bir ilişki içinde olan çiftlerin sindirimden beyin fonksiyonuna kadar etkili olan bağırsak mikrobiyomunun daha iyi olduğu belirlendi. DIŞ HABERLER